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Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale’de muhtarlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini dinledi.Şanlıurfa ve Akçakale’ye yapılan ve yapılacak olan projelerin görüşüldüğü toplantıda, mahalle muhtarların görüş ve önerileri alındı.

Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale’de muhtarlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini dinledi.
Şanlıurfa ve Akçakale’ye yapılan ve yapılacak olan projelerin görüşüldüğü toplantıda, mahalle muhtarların görüş ve önerileri alındı. Kentin geleceği için ortak akıl ile çalışmalarını sürdüren Başkan Beyazgül, muhtarlarla istişare toplantısında muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Beyazgül, “Artık bu ülkenin kaderi çok uzun yıllar AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile beraber devam edecektir. Bugün inşallah bu maddi ve manevi kalkınma milletimizin gözü önünde gelişmekte, belediyemiz de bunun bir parçasıdır. Allah’ın izniyle uzun yıllar bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Akçakale’de çok deneyimli belediye başkanımız var, geçmişte milletvekilliği yaptı yine belediye başkanlığı yapmış bir milletvekilimiz var. Biz birlikte çalışıyoruz, buranın sorunları Ankara’dan çözülüyor biz de bu zamana kadar Ankara’yı boş bırakmadık. Biz beraber çalışıyoruz büyük, küçük şehir ayrımı yapmadan Ahmet Akay vekilimizle Ankara’da, Akçakale’ye ilişkin her bir sorunda öncüdür, bürokrasiyi biliyorlar, nasıl temas kuracaklarını biliyorlar ve nasıl çözüm aranacağını biliyorlar. Yol ağında olup da yapılmayan kırsal mahallelerdeki stabilize yollarımızın tamamını bitiriyoruz. Geçen dönemde yaptığımız stabilize yol rakamlarını söylediğimizde bizim bazı ilçe belediye başkanlarımız bile inanamadı, bu kadar kısa süre içerisinde nasıl yaptınız diye söylemlerde bulundular. Bizler boş yere çalışmadık, özel kişilere hizmet götürmedik sadece vatandaşımıza hizmet götürdük” ifadelerini kullandı.

Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi

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