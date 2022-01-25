"Beyazın şölenine" Beyşehir Gölü de eşlik etti

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Beyşehir Gölü Milli Parkı da büyüleyici manzarasıyla yurdun birçok noktasındaki "beyazın şölenine" katıldı.

Yağışlı havanın etkisini yitirmesinin ardından ilçede güneş yüzünü göstermeye başlarken, gelinliğini giyen göl havadan görüntülendi.

Gölün yüzeyini kaplayan beyaz örtü üzerinde sürüler halinde hareketsiz vaziyette bekleyen martıların, yiyecek sıkıntısı çektiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise aç kalan martılara ekmek atarak beslemeye çalıştı.

- "Halkımız güzelliklerin tadını çıkarıyor"

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, kar yağışının durmasının ardından Beyşehir Gölü yüzeyinde çok güzel bir manzara ortaya çıktığını, yağışların Beyşehir Gölü su seviyesine de olumlu katkılar yaptığını anlattı.

Beyşehir'e ve dağlarına yoğun kar yağdığını ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Yağış sonrası Beyşehir Gölü de gelin gibi bembeyaz oldu. Halkımız da kıyılarda gezip bu güzelliklerin tadını çıkarıyor. Allah'ın izniyle bu yağışların ardından gölümüzdeki su artarsa herkes rahat eder, memnun olur. Gölde sular arttıkça dalgalanma da olur, su kendini yeniler, daha da temizlenir. Şu anda göl yüzeyinde ördek ve su kuşlarının olmadığı yerlerin büyük bölümü donmuş durumda. Bu da çok güzel bir şey."

- "3-4 senedir ciddi anlamda kar yağmıyordu"

Beyşehir Gölü kıyısında gezinti yapan doğasever Halil Gümüşel de karşısında duran Anamas Dağı ve buz tutmuş Beyşehir Gölü'nün beyaza bürünmüş haliyle göz kamaştırdığını dile getirdi.

Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olduğunu anlatan Gümüşel, "Dünyada da bu yönüyle eşine ender rastlanan göllerdendir. 3-4 senedir ciddi anlamda kar yağmıyor, böyle buz tutmuyordu. Bu yıl bayağı iyi bir kış oldu. Buz tutmasının ardından kar yağınca gölün yüzeyi bembeyaz oldu. Karşıdaki Anamas Dağları ile harika bir görüntü oluşturdu." diye konuştu.

Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan ise gölün yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle balıkçılık faaliyetlerini yapamadıklarını bildirdi.

Limanlarda teknelerinin başına gelip, kar temizliği ve motorların bakımını yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Gölün buz tutması nedeniyle iki balıkçı teknesi de iki gün önce göl ortasında kaldı. Pervaneleri kırılmış. Avcılar, teknelerini bırakarak buzun yüzeyinde yürüyerek limanlarına dönüş yaptı." dedi.

