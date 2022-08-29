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Beykent Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

29.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykent Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.

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yangın İstanbul İtfaiye

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