Beykent Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması! Beykent Üniversitesi 2, 4 yıllık bölümlerin taban puanları

Beykent Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler, üniversite taban puanlarına göre YKS tercihlerini yapacak. Peki, Beykent Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK VE 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Beykent Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT ve veya AYT puanına göre tercihte bulunacak olan öğrenciler, 2022 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Beykent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

