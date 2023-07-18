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  4. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

18.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023 YKS sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak. Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması internette araştırılıyor. 2023 Beykent Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar haberimizde...

Beykent Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Beykent Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte Beykent Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Beykent Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(Burslu) (6 Yıllık) SAY 2022 9 18527 498.50178
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 32402 479.17153
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 10 34195 476.85569
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 45508 462.94659
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 50406 457.13426
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 59680 446.55718
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 21 65925 439.63889
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 12 12641 436.39278
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 76004 428.80012
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 22 20894 426.3629
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 81279 423.51301
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 12 16429 422.63283
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 82804 421.97545
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 84087 420.63503
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 89283 415.46223
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 91746 413.24566
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık(Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 5 20501 409.72077
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 11 15421 409.66268
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 17046 407.24565
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 4 99076 406.41269
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 101324 404.28431
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 23144 399.45364
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 110757 395.92416
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 30295 392.22811
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 13 74911 390.69443
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 37835 385.9038
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 124239 384.76451
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 43621 381.67002
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 44189 381.29179
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 12 95187 380.98579
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 52135 376.14996
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarih(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 56846 373.36685
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 12 57563 372.98259
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 142992 370.79418
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 150953 365.42746
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 76712 363.25062
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 157446 361.08279
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 90352 357.48512
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 60 170445 353.22173
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 167421 352.9266
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 171017 352.87953
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 171528 352.56812
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 172658 351.2096
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Matematik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 176373 349.7609
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 179598 347.95212
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 7 179793 347.8559
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 185336 347.18098
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 188591 346.21789
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 189034 346.08887
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 194093 344.56469
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 221527 336.96158
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 205598 334.58603
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 240273 332.27111
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 247049 330.63147
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 247442 330.53448
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 249730 329.98829
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 259941 327.59034
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 263715 326.73343
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 271769 324.98929
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 282127 322.7356
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 85 262813 310.56149
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 68 264446 309.9684
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 350798 309.5908
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 68 267710 308.80323
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sermaye Piyasası(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 366822 306.83765
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 368107 306.61885
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 43 378805 276.39868
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 73 626367 272.96946
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 77 637048 271.84625
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 43 425745 266.26762
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 30 704607 265.16479
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 43 441523 263.1765
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 442627 262.96912
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 34 732688 262.51478
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 753900 260.573
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 811145 255.5236
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Matematik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 34 486291 255.33767
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 43 495693 253.85811
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 842301 252.89819
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 47 516414 250.67774
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 903124 247.94363
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 68 542585 246.99429
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 916545 246.88212
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 583498 241.71177
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 34 995147 240.82994
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 84 941340 239.27084
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1029132 238.31214
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 43 953020 238.25972
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 58 979556 235.94
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 1071891 235.19981
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1081177 234.5327
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 43 1005341 233.67841
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 68 95176 230.97155
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 64 1046225 230.04773
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 1152358 229.47419
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1199621 226.16027
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Medya ve İletişim(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 1118400 223.60484
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 72 100378 220.91352
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1281314 220.48667
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1319178 217.8589
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 68 1217188 214.24658
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Finans ve Bankacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1639254 192.28361
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 1414452 189.92027
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 25 115833 187.82634
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sermaye Piyasası(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1716147 182.72432
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 43 1482687 171.19996
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 30 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 43 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 68 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 96 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 32 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 17 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 30 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 21 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tarih(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 47 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAY 2022 32 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(Ücretli) (6 Yıllık) SAY 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 17 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 17 - -

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 250418 381.01745
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 277748 374.05176
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 314763 365.62214
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 338593 360.57157
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 407110 347.8729
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Aşçılık(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 455785 340.04208
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mekan Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 505998 332.77426
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 506736 332.67295
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 515049 331.53917
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 523003 330.44181
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 525045 330.15824
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 527625 329.81808
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 529348 329.58401
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 559633 325.66085
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 560182 325.59154
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Aşçılık(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 567428 324.69726
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 576038 323.63048
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 589901 321.94393
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 592877 321.58453
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 599498 320.7983
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tekstil Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 608594 319.74264
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 617249 318.74628
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 617813 318.68071
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 619434 318.49252
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 621847 318.21517
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 623191 318.06345
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 630298 317.25948
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyometri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 635926 316.64097
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 636139 316.61717
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 642326 315.93962
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 653840 314.68036
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 659776 314.03844
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 665280 313.44939
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 681825 311.66412
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 686110 311.21072
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 691324 310.66226
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 691413 310.65302
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 713409 308.38313
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 715013 308.22217
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 716496 308.07716
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 721739 307.55301
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 727806 306.94032
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 731679 306.55752
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 736810 306.0608
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 743396 305.41786
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 751844 304.61701
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 756046 304.19853
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dış Ticaret(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 756957 304.11317
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 762154 303.62433
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 762801 303.56319
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 763872 303.45944
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 768313 303.0363
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 773346 302.55415
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 776218 302.28621
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmetler(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 788286 301.16481
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 804954 299.6057
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 810716 299.07861
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme Yönetimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 812550 298.90417
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 812761 298.88382
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dış Ticaret(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 822270 298.0171
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 823390 297.90955
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 827543 297.53061
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 829359 297.36588
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 829883 297.32002
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 830376 297.27503
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 838650 296.52593
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 851570 295.38358
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 852084 295.33917
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 859858 294.66639
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 866616 294.09399
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 869263 293.86169
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 871917 293.62944
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 874877 293.37323
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 875071 293.35423
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 888227 292.22578
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 997406 283.40366
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1019854 281.6627
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1263846 264.71076
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1379478 257.5906
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1524174 249.37424
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1549156 248.02677
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1789094 235.99333
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1830812 234.05582
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mekan Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1889839 231.37828
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1906320 230.64258
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1911535 230.41592
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1942138 229.08027
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1957327 228.42252
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moda Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1958188 228.38428
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1958685 228.36163
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1983409 227.30571
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2024901 225.55986
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2041976 224.84172
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tekstil Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2063628 223.92647
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2069628 223.67672
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Adalet(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2106908 222.14077
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2133330 221.05457
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2144087 220.6215
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2147730 220.47895
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dış Ticaret(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2157982 220.06327
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2191687 218.71647
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2223505 217.42839
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2224601 217.3821
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2228492 217.22357
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme Yönetimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2232879 217.04562
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2245956 216.51469
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2254885 216.15457
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2259970 215.9481
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2274981 215.34655
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2291835 214.67595
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2309579 213.97019
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2312388 213.85729
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2354675 212.17172
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Aşçılık(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2363885 211.8118
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2371019 211.52809
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Makine(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2372431 211.47028
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2388128 210.84018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2389427 210.78724
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2393540 210.61827
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2412998 209.82772
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2420039 209.54092
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dış Ticaret(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2459459 207.92879
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2474836 207.29699
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2475220 207.27984
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Aşçılık(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2477751 207.17531
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2518940 205.43994
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2549726 204.1104
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2604304 201.64878
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2624445 200.70448
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2633897 200.24458
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2644905 199.70503
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2646598 199.62375
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2648663 199.52383
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2662765 198.8233
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2687949 197.52117
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2688332 197.50206
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2700676 196.83918
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Teknolojisi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2704049 196.65206
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2710145 196.32051
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimari Restorasyon(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2720478 195.738
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmetler(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2728358 195.27409
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyometri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2734748 194.88309
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2759455 193.31772
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2782338 191.72798
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2814864 189.11532
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2823924 188.2842
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2837060 186.95906
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektronörofizyoloji(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.


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