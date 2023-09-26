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  4. Beykoz’da 4 kişinin yaralandığı kahvehane baskını güvenlik kamerasına yansıdı

Beykoz’da 4 kişinin yaralandığı kahvehane baskını güvenlik kamerasına yansıdı

26.09.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan 3 kişi, akşam saatlerinde bastıkları kahvedeki 4 kişiyi önce darp etti.

Sonrasında ise tabancayla yaralandı. Saldırganların kahvehaneye gelişi ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan 3 kişi, bastıkları kahvedeki 4 kişiyi önce darp etti. Daha sonra ise tabancayla yaraladı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Z.A, A.D. ve Z.A. adlı kişiler, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan F.E., E.G., M.Y. ve M.Y, adlı kişilere ait olan kahveye gelerek bu kişilere saldırdı. Saldırganların araçlar ile kahvehaneye gelişi ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahvehaneyi bastılar, 4 kişiyi darp edip tabancayla yaraladılar
Saldırganlar, 6 otomobil ile geldikleri kahvehanede darp ettikleri 4 kişiyi tabancayla yaraladı. Olay sırasında kahvenin camları kırıldı. Saldırganların kaçtığı olayda bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI SİLİNMİŞ

Saldırı öncesinde olay yerini gören bir işyerinin güvenlik kameralarının Ö.U. adlı şahıs tarafından kapatıldığı öğrenildi. Polis, Ö.U. hakkında delillerini karatmaktan işlem yaptı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

“KENDİMİZİ YERE ATTIK, SAVAŞTA MIYIZ, TEKSAS GİBİ OLDU”

Olay anında evinin balkonunda olan Pervin Demir, “Ne olduğunu ben hiç anlayamadım, balkonda yeğenim ile çay içiyorduk. 7-8 tane son model arabalar ve motosikletler bir baktım üstümüzden kurşunlar yağıyor. Kendimizi yere attık, bu şekilde 10 dakika devam etti. Savaştaymışız, Teksas gibi oldu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bizde yaralanan olmadı. Sanırım dolandırıcılık olayıymış. Biz gidiyorduk, canım gidiyordu” dedi.

"2 kişi kafasından satırla yaralandı, bir kişi bacağından vuruldu"
Saldırı esnasında kahvehane yakınında bulunan İlyas Yılmaz, “Buraya araçlar geldi, 2 motosikletli havaya fişek atmaya başladı. Havai fişeği görsünler buraya kimse gelmesin diye havai fişek patlattılar. Burada birkaç kişi oturuyordu, geldiler saldırmaya başladılar. Biz yan oturuyorduk. 2 kişi satırla kafasından yara aldı. Onlar hala hastanede. Öbür kişi de ayağından vuruldu” şeklinde konuştu.

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