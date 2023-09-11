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  4. Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

11.09.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da düğün konvoyundan inerek pompalı tüfekle havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Düğün konvoyunda havaya ateş ediyorlar çevreye rahatsızlık veriyorlar" başlıklı video ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

Şüpheli C.C.B'ye, "yol kapatma", "saygısızca araç kullanma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ön cam filmi kullanmak" gerekçesiyle toplam 2 bin 259 lira para cezası kesildi.

Aracı yediemin otoparkına çektirilen zanlının, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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Şüpheli Beykoz pompalı

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