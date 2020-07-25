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Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyonu sürüyor

KARS HABERLERİ  | 25.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kars Kalesi’nin eteklerinde bulunan Beylerbeyi Sarayı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmıştı.

Kars Kalesi’nin eteklerinde bulunan Beylerbeyi Sarayı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.
1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmıştı. Kars Valiliği tarafından koruma altına alınan sarayda daha sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Harabe durumdan kurtarılan ve tamamlanma aşamasına gelen Beylerbeyi Sarayı’nda Vali Türker Öksüz, bir takım incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.
Vali Türker Öksüz, daha sonra Beylerbeyi Sarayı’nın gezdi. Saray’da yürütülen çalışmaları yerinde gören Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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