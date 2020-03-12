Beylikdüzü Belediyesinde korona virüsü mesaisi

Beylikdüzü Belediyesi yeni korona virüsüne karşı önlem amaçlı ilçe genelinde dezenfekte çalışması başlattı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirleri artırmak, daha etkili ve koordineli çalışmak için bir kriz masası oluşturdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren yeni korona virüsü salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından Beylikdüzü Belediyesi önlemlerini artırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilgili tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek virüse karşı alınacak tedbirleri artırmak, daha etkili ve koordineli çalışmak için Belediyede bir kriz masası oluşturdu. İlçe genelinde; kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, okullar, kreşler, ibadethaneler ve parklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarına başlandı.

İlaçlama çalışmaları gece boyunca devam etti

Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde gün ve gece boyunca devam etti. Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püskürtme yöntemiyle de ilaçlama yapılıyor. Vatandaşları ilçede gerçekleşen çalışmalar hakkında sık sık bilgilendiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ayrıca; Mart ayındaki tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini de duyurdu.

