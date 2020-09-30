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Beylikdüzü Belediyesi’nden bin 400 öğrenciye okul malzemesi yardımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden destek alan ve sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin çocuklarına çanta, spor ayakkabı ve kırtasiye desteği sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden destek alan ve sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin çocuklarına çanta, spor ayakkabı ve kırtasiye desteği sağlıyor. Toplam bin 400 çocuğa ulaştırılan okul çantalarının içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın başarılar dilediği not kartı da öğrencilere, yeni normal dönemde moral oluyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte sosyal inceleme sonucu tespit ettiği bin 400 çocuğun okul malzemesi ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan destek, velilerin eğitim bütçesine katkı sağlıyor. Okul çantalarının içerisinde yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın çocuklara başarılar dilediği not kartı ise çocukların yüzüne gülümseme katıyor.

“Desteğimiz sürecek”
Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitime destek vermeyi çok önemsediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından, sosyal inceleme sonucu belirlenen 708 ihtiyaç sahibi ailenin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki bin 400 çocuğuna okul çantası, spor ayakkabı ve kırtasiye gereçlerinden oluşan malzemeleri ulaştırmaya başladık. Ülke ve milletçe zor günler geçirdiğimiz Covid-19 pandemisi sürecinden, ihtiyaç sahibi ailelerimiz de çok olumsuz etkilendi. Ailelerin ekonomisine katkı sağlamak ve çocukların okul malzemesi eksiklerinin tamamlanması için ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Onların her zaman yanındayız” diye konuştu.

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