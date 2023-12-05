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Beylikdüzü'nde 2 kişinin otobüsü yakma girişimi kamerada

05.12.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz 2 kişinin park halindeki otobüsü yakma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yakuplu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde park halinde bulunan bir otobüsün yanına gelen 2 kişi, yere yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Bu sırada yükselen alevler otobüse sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında otobüste küçük çaplı hasar oluştu.

Polis, yangının ardından güvenlik şeridi çekerek otobüs ve çevresinde inceleme yaptı.

Yangını çıkaran şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otobüsün yanına gelerek ateş yakmaları ve sonrasında alevlerin yükselerek otobüse sıçradığı anlar yer alıyor.

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