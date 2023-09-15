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Beylikdüzü’nde aracının freni yerine gaza bastı iş merkezinin bahçesine uçtu: Kaza anı kamerada

15.09.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde sabah namazı sonrası aracıyla eve dönen yaşlı adam cami önünde fren yerine gaza basınca iş merkezi bahçesine düştü.

Yaşlı adam faciadan dönülen kazayı yara almadan atlatırken, aracın bahçeye uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah namazını Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılan yaşlı adam, eve gitmek için 34 BCK 154 plakalı aracına bindi. Yaşlı adam fren yerine gaza basınca cami yanında bulunan iş merkezinin otoparkına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın iş merkezi bahçesine düşmesi yer aldı.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Arkadaşımız içerideyken ses geliyor çıkıyor bakıyor ki araba buraya yan yatmış. 2 engeli aşmış düşmüş. Fren diye herhalde gaza basıyor. Çok şükür cemaatteki arkadaşımızda bir hasar yok” dedi.

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