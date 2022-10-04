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  4. Beylikdüzü'nde halk otobüsüne yumurta atan çocuklar güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü'nde halk otobüsüne yumurta atan çocuklar güvenlik kamerasına yansıdı

04.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde halk otobüsüne yumurta atan çocuklar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne yumurta atan çocuklar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'nde içindeki yolcularla seyir halindeki halk otobüsüne 4 çocuk yumurta attı. Bunun üzerine otobüsü durduran şoför ve yanındakiler, araçta hasar olup olmadığını kontrol etti.

Çocukların yumurta atıp kaçması ve otobüs şoförünün aracı kontrol etmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan Özel Halk Otobüsleri kuruluşu Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gürler, yaptığı açıklamada, yaşları küçük çocukların, sürekli olarak o bölgede otobüslere yumurta attığını belirtti.

Bundan dolayı otobüslerin camlarının kırıldığını, kaportalarının ezildiğini ve yolcuların da korktuğunu ifade eden Gürler, bu sorunun çözülmesini istedi.

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