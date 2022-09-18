Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen Vildan Boduroğlu ile kız kardeşi Fatma Zehra Koyun, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki bir dairede, Ferhat Boduroğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Boduroğlu ve kız kardeşi Koyun için Küçükçekmece Hacı Mustafa Güllü Camisi'nde ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

Namaza çok sayıda vatandaş katılırken öldürülen kız kardeşlerin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İki kız kardeşin cenazeleri, namazın ardından toprağa verilmek üzere Çatalca'daki Çakıl Mezarlığı'na götürüldü.

- Olay

Ferhat Boduroğlu (30), dün Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan sitedeki dairede eşi Vildan Boduroğlu'nu (23) ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u (18) bıçaklamış, kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederek, kendisine zarar vermişti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince iki kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kan kaybeden Boduroğlu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınmıştı.



