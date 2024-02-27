Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçmaya çalıştığı öğrenilirken yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adakent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü caddeyi birbirine kattı. Şüpheli cadde üzerinde önü kesilerek durduruldu. Kısa sürede çok sayıda polis olay yerine geldi. Araçtan inmeye direnen sürücüye polis silah doğrulttu. Sürücü, araçtan uzun uğraşlar sonucu indirilerek gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu için dur ihtarına uymadığı öğrenildi. Sürücünün yakalandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

