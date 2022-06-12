Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'ndeki bir dükkanda boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti. Büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ş.A, M.C. ve S.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Hastane önüne gelen grupta yer alan ve olaya karıştığı tespit edilen, S.C.P, H.C.P, O.C. ile H.C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.C.P'nin üzerinde ruhsatlı, H.C.P'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yaralıların yakınları hastane önüne gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

