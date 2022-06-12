YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'ndeki bir dükkanda boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti. Büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ş.A, M.C. ve S.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Hastane önüne gelen grupta yer alan ve olaya karıştığı tespit edilen, S.C.P, H.C.P, O.C. ile H.C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.C.P'nin üzerinde ruhsatlı, H.C.P'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yaralıların yakınları hastane önüne gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtıŞişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.