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Beylikdüzü’ne kış koşullarına uygun kulübeler yerleştirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.12.2020 12:22 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına ilçenin dört bir yanına kulübeler yerleştirdi.Patili dostların güvenle sığınabileceği, olumsuz hava koşullarına uygun olarak tasarlanan yaklaşık 50 adet kulübe, ağırlıklı olarak yerleşim yerlerine uzak, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı, oluşturulan beslenme odaklarına konumlandırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan hayvanların zorlu kış koşullarından daha az etkilenmesi adına ilçenin dört bir yanına kulübeler yerleştirdi.
Patili dostların güvenle sığınabileceği, olumsuz hava koşullarına uygun olarak tasarlanan yaklaşık 50 adet kulübe, ağırlıklı olarak yerleşim yerlerine uzak, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı, oluşturulan beslenme odaklarına konumlandırıldı. Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığına dikkat çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kulübeleri, daha çok binalardan uzak, hayvanların sığınacak yeri olmadığı noktalara yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz kulübelerle sokakta yaşayan patili dostlarımız, soğuk havalarda güvenle barınıp karınlarını doyurabilecekler. Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri uzman hekimlerce yürütülürken besleme çalışmaları da itinayla sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

“Pandeminin etkileri hayvanlara da yansıdı”
Yıl boyunca devam eden besleme çalışmalarına pandemi döneminde daha da ağırlık verildiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Vatandaşlar bu dönemde dışarı çıkamadığı için besleme işlemlerini de yapamadılar, pandeminin etkileri hayvanlara da yansıdı diyebiliriz. Artık kış mevsimine girdik ve hayvanlar açısından zor bir kış geçecek gibi duruyor. Neyse ki bu dönemde Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hiç durmadı ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, program dahilinde düzenli olarak hazırlanan mamaları, ilçede tespit ettikleri beslenme odaklarına dağıtıyor” şeklinde konuştu.

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