Beylikova Belediye Başkanı Alp’ten TOKİ Başkanı Bulut’a teşekkür ziyareti

Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret ederek 3+1 ve 2+1 konutlarının ihaleye çıkmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Özkan Alp, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a yapmış olduğu ziyarette Beylikova’ya yeni yapılacak olan TOKİ 3+1 ve 2+1 konutlarının ihaleye çıkmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başkan konuşmasının devamında ise, “İlçemizin kalkınmasında bizden desteğini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Eskişehir Ak Parti milletvekillerimize ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür ederim. İlçemizde bulunan vatandaşlarımız daha ferah ve sağlıklı konutlarda oturacak’’ dedi.

