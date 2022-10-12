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Beymen Club Sonbahar Kış Koleksiyonu yalın, eğlenceli ve casual tasarımlarıyla öne çıkıyor

12.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beymen Club Sonbahar Kış Koleksiyonu yalın, eğlenceli ve casual tasarımlarıyla öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 2022-2023 sonbahar-kış sezonunda modern kadının gündelik stilinden ilham alan, günün her saatine uygun iddialı, yalın, eğlenceli ve casual tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, natürel tonlar ve sezonun modern görünümlerini oluşturan konforlu takımlarla sezonu karşılayan Beymen Club 2022-2023 Sonbahar Kış Koleksiyonu, odağına sokağın renkli dünyasından ve yaratıcılığından esinlenen, genç, dinamik, gücünü tavrından alan, doğa dostu tasarımları alıyor.

Zebra desenin sweatshirtlerdeki casual anlatımları, leopar desenin trençkot, puffer yelek ve trikolarda kullanımı,sezonun iddialı siluetlerini oluşturuyor.

Boyfriend Oxford gömlekler, beyazla kontrast Beymen Club ikonik kaz logolu poplin gömlekler, blazerlar, polo yaka balon kol trikolar, metal düğme detaylı veya sim dokulu triko ceketler eforsuz şıklık sunuyor.

Beymen Club’ın vazgeçilmezi jakar triko kazaklar, grafiklerle zenginleşen tshirt ve sweatshirtler, örgü desenler ve colorblock renk geçişleri sonbahar kombinlerine dinamizm katıyor.

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beymen club

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