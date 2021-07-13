Beymen Club'dan yeni nesil yaz denimleri

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, renk paleti ve farklı kesimler ile sezonun dinamik tavrını denim dokulara taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen Club 2021 Yaz Kadın Koleksiyonu, geniş paça katlamalarla hareketlenen düz kesimleri ile denim pantolonlara farklı bir tarz katarken, açık tonlardaki yıkamalar mevsimin ruhuna uyum sağlıyor.

Denim ceketlerin pop pastel renkler ve crop kesimlerle güncellendiği koleksiyonda, denim şortlar 90’lardan ilham alan kesimleriyle dikkati çekiyor.

Beymen Club 2021 Yaz Koleksiyonu, Beymen Club mağazalarında ve www.beymenclub.com adresinde müşterilerini bekliyor.

