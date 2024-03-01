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  4. Beyoğlu polisinden ’Şok Uygulaması’: 10 gözaldı

Beyoğlu polisinden ’Şok Uygulaması’: 10 gözaldı

İHA İHA
01.03.2024 08:14
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Beyoğlu’nda polis ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında ’Şok Uygulaması’ düzenledi.

Beyoğlu polisinden ’Şok Uygulaması’: 10 gözaldı

Uygulama kapsamında caddede kimlik kontrolü ve üst araması, bazı eğlence mekanları ve işletmelerde ise belge ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada 10 kişi gözaltına alınırken, bir işyerine ise cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında ’Şok Uygulama’ gerçekleştirdi. Araçları durduran, kimlik ve genel bilgi taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, işletmelere de baskın düzenledi.

Saat 20.00 ile 22.00 arasında İstiklal Caddesi ve bağlı ara sokaklarda denetim yapan ekipler, kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yaptı. Aynı zamanda üst araması da yapılan şahısların 3’ünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik kontrolleri esnasında 7 aranan şahıs tespit edilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı. Denetimler esnasında 1 işyerine ise mührü bozma suçundan cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu polisinden ’Şok Uygulaması’: 10 gözaldı

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