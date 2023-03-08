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  4. Beyoğlu’nda alev alev yanan binadan köpeği kucağında çıkardı

Beyoğlu’nda alev alev yanan binadan köpeği kucağında çıkardı

08.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki binalara da sıçradı.

Beyoğlu’nda alev alev yanan binadan köpeği kucağında çıkardı

Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken mahsur kalan bir köpek de kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan köpek sağlık ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

Yangın, Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Çınarlı Sokak’ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çatıyı saran yangın yan binalara da sıçradı. Yangının çıktığını fark eden bina sakinleri kendilerini güçlükle dışarı atarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi. Çevre ilçelerden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

ALEV ALEV YANAN BİNANIN İÇERİSİNDEN KÖPEĞİ ÇIKARDI

3 katlı binanın çatısında başlayan ve yan binalara da sıçrayan yangında bina içerisinde mahsur kalan köpeğin olduğunu öğrenen itfaiye personeli bina içerisine girdi. Alevlere ve binanın çatısının çökme ihtimalini göze alan itfaiye personeli bina içerisinden köpeği kucağına alarak çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavi altına alınmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Öte yandan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak.

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