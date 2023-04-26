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Beyoğlu'nda bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

26.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan akşam saatlerinde Emekyemez Mahallesi'nde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu bir şüphelinin daha sonra yaşamını yitiren M.K'yi bıçakla yaraladıktan sonra Galata Köprüsü yönündeki bir işletmeye girdiği, burada bir süre bekledikten sonra uzaklaştığı tespit edildi.

Restoran çalışanlarıyla yapılan görüşmede şüphelinin daha önce de işletmeye sık sık uğrayan E.K. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda yakaladı.

Şüphelinin sorgusunda, olayda kullandığı bıçağı denize attığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli E.K'nin, M.K'yi bıçaklaması ve olay yerinden koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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