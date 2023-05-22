Beyoğlu'nda Cumhur İttifakı'nın "14 Mayıs Zafer Yürüyüşü" yapıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yürüyüş için Okçular Vakfı önünde toplanan grup, Türk bayrağı açtı.

Yürüyüşte, yeni seçilen bazı milletvekilleri, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Ahmet Gülep, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Beyoğlu İlçe Başkanı Seyfettin Güler de yer aldı.

Çevredeki vatandaşların Türk bayraklarıyla eşlik ettiği yürüyüş, Arabacılar Meydanı'nda sona erdi.

"BAYRAĞIMIZI İNDİRMEK İSTEYENLER VAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, hep birlikte bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdiklerini, bunun tarihin yürüyüşü ve Türkiye Yüzyılı'nın ilelebet devam edeceğinin işareti olduğunu söyledi.

Türk bayrağını indirmek ve sınırlarımızda terör devletini kurmak isteyenlerin olduğunu dile getiren Yıldız, "Bugün Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberde PYD'nin sözde başkanı 'Afrin'de Türk ordusu var, Türk bayrağı var. Bunun intikamını 28 Mayıs'ta bir kişiyle alabiliriz.' diyor. Ne demek istediğini anladınız mı? Biz diyoruz ki 'Bayrağı elden bırakma, bayrağımızı indirmek isteyenler var, sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler var, teröristleri cezaevinden çıkarmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelesini durdurmak isteyenler var, terörle mücadelemizde yerli ve milli savunma sanayimizi durdurmak isteyenler var." diye konuştu.

"28 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE YİNE BAŞARACAĞIZ"

Yıldız, 28 Mayıs'taki seçim ile Türk ordusunun Türkiye'nin güvenliği için Afrin'de Türk bayrağıyla bulunmasından rahatsız olanlara en güzel cevabı vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi için doğru adamlarla yola devam diyoruz. Doğru adam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyoruz. İşte şimdi yollarda, Beyoğlu'nda, Türkiye'de yerli ve milli gururumuz Toog ile dolaşıyoruz. 'Yapamazsın, başaramazsınız' dediler. Bu millet inandı ve hep birlikte başardık. Şimdi 28 Mayıs'ta hep birlikte yine başaracağız. 'Tayyip Erdoğan kazanacak, milletimiz kazanacak, herkes kazanacak, Türkiye kazanacak' diyoruz."

