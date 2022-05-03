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Beyoğlu'nda, darbedildiğini iddia eden kiracı ve ev sahibi birbirinden şikayetçi oldu

03.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda, darbedildiğini iddia eden kiracı ve ev sahibi birbirinden şikayetçi oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda daireyi tahliye etmesi istenen kiracı ve ev sahibi, birbirleri hakkında, darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacımimi Mahallesi Lüleci Hendek Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanı otele dönüştürmek isteyen bina sahibi, en üst katta ikamet eden İlkem Onur Cengiz'den daireyi boşaltmasını istedi.

Daireden ayrılmayan Cengiz, aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi Şaban Sarı'dan, kendisini darbettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Ev sahibi Sarı da kiracı Cengiz'i kendisine saldırdığını öne sürerek darp raporu alıp şikayet etti.

İlkem Onur Cengiz, evinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıl sonu boşaltması istenen daireden yasal sürenin ardından ayrılacağını söylediği bina sahiplerinin kendisini telefonla taciz ettiğini savundu.

Cengiz, 2 gün önce evinde arkadaşıyla otururken teras kısmından ses duyması üzerine kapıyı açtığını, bina sahibini görünce bir sorun olup olmadığını sorduğunu belirterek "Ona kibarca buranın şu an yasal mülküm olduğunu, kiracı olduğumu hatırlattım. O da bunun üzerine beni arkadaşıyla evin içerisinden çekip daire kapısının önünde darbetti. Allah'tan arkadaşım içerideydi ve çığlık attı. Burnumun 5-6 yerinde kırık var. Sağ kulağım patladı. Sonra beni bırakıp gittiler. Ben de olayın sonrasında darp raporu aldım. Sonra şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

- Ev sahibi de darp raporu alarak şikayetçi oldu

Bina sahibi Şaban Sarı ise 5 senelik kiracısı Cengiz'in daireyi tahliye etmesi için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Kiracı Cengiz'in kullandığı daireyi bir uygulama üzerinden para karşılığında günlük kiraladığı iddiasında bulunan Sarı, yasal sürecin başlamasının ardından bir arkadaşıyla binanın iç ve dış durumunu kontrol etmek için adrese gittiklerini anlattı.

Terastan indikleri sırada kiracı Cengiz'in kapıyı açıp "Seni bir daha burada görmeyeceğim, özel mülküm." diyerek üstüne saldırdığını belirten Sarı, "Orada bir arbede çıktı, ondan sonra çektim, gittim. Ben de darp raporu alarak gerekli şikayetleri karakola bildirdim. Şu an karşılıklı şikayetçiyiz zaten birbirimizden. Bu olay olmadan bir iki gün önce UYAP'a biz tahliye alakalı davamızı açtık, belgeleri var zaten. Bu tahliye sürecimiz devam edecek. Yani biz hukuk dışında hiçbir şey yapmadık. Futbolcu kardeşimin ismi de olayda geçti. Onun ilgisi yok." şeklinde konuştu.

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