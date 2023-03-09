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  4. Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

09.03.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve polis barikatına saldıran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı

Cihangir Mahallesi'ndeki bazı sokak ve kavşaklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplanan gruplar slogan attı.

Cihangir Spor Salonu önündeki kalabalık basın açıklamasının ardından dağılırken, bir grup polis barikatına saldırdı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

İzinsiz gösteri sırasında caddede park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında Taksim Meydanı ve çevresindeki alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün saat 23.59'a kadar yasaklandığını bildirmiş, emniyet de Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cihangir taksim

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