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Beyoğlu'nda kentsel dönüşümde önceliği talep sayısı belirleyecek

04.08.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bundan sonra dönüşüm, kentsel dönüşüm en çok istenilen adada yapılacak. Orada proje belirlenecek, uzlaşmalar ve tahliyelerden sonra hızlı bir şekilde dönüşüme başlanacak." dedi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarının yıllardır engellenmeye çalışıldığını ancak kendilerinin her zaman yapan ve yapmak isteyen tarafta olduklarını söyledi.

Tüm engellemelere rağmen Okmeydanı'nda kentsel dönüşümü Fetihtepe Mahallesi'nde başlattıklarını belirten Yıldız, "Fetihtepe Mahallesi'nde 937 daire ve dükkanla birlikte 21 blokta inşaat devam ediyor. İnşaat çalışmaları burada tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Yıldız, Fetihtepe Mahallesi'nde örnek bir dönüşüm yaptıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız 1-2 ay sonra gelecekler ve daireyi dayalı döşeli görecekler. Fetihtepe'de kentsel dönüşümde inşaatın yüzde 50'si tamamlanmış durumda. 2024'ün bu aylarında biz artık dairelerin teslim gününü konuşmaya başlayacağız. Depreme dayanıklı, huzurlu, daha yeşil bir Beyoğlu için gayretlerimiz devam ediyor. Fetihtepe'deki dönüşüm tüm Okmeydanı'na bir rol model oluşturuyor." diye konuştu.

"OKMEYDANI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ARTIK FARKLI BİR SİSTEMLE DEVAM EDECEK"

Okmeydanı'nda kentsel dönüşümün artık farklı bir sistemle devam edeceğini vurgulayan Yıldız, sırayla, ada ada dönüşüm yerine, kentsel dönüşümü en çok talep edenlerin adasının dönüşüme alınacağını belirtti.

Yıldız, sistem kapsamında 2 ay önce Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm ofisi açtıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşımız kentsel dönüşüm ofisine gelip bulunduğu adayı belirtiyor, bilgilerini paylaşıyor ve 'benim adamda kentsel dönüşüm talep ediyorum' şeklinde talebini bildiriyor. Şimdi bir tarih belirtiyoruz, bugüne kadar tarih belirtmemiştik. 30 Eylül'e kadar Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'ndeki Konak Camisi'nin karşısındaki kentsel dönüşüm ofisimize müracaat edenlerden en fazla hangi adada talepte bulunulmuş ise o adada dönüşüme devam edeceğiz."

Kentsel dönüşümün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve belediye ile birlikte yapılacağını ifade eden Yıldız, "Bundan sonra dönüşüm, kentsel dönüşüm en çok istenilen adada yapılacak. Orada proje belirlenecek, uzlaşmalar ve tahliyelerden sonra hızlı bir şekilde dönüşüme başlanacak. Sonra yine bir tarih belirleyeceğiz ve hangi adadaki vatandaşlarımız en fazla talepte bulunurlarsa o adada dönüşümü yaparak tüm projeyi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

"BEYOĞLU'NUN DİĞER BÖLGELERİNDE DE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okmeydanı ile eş zamanlı olarak Hacı Hüsrev ve İstiklal mahallelerinde de dönüşüme başlayacaklarını kaydederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla İstanbul ve Ankara'da yapmış olduğumuz toplantılarda hak sahiplikleri, metrekareler, yeşil alan, bütün konut yoğunluğu tespit edildi. Emlak Konut orada bir projeyi geliştirecek ve bu yılın sonunda orada da uzlaşma ve tahliyeleri başlatıp yine 2024'ün ilk aylarında itibaren dönüşümle ilgili temel atacağız." dedi.

Beyoğlu'nun diğer bölgelerinde de dönüşümü hızlandırdıklarının altını çizen Yıldız, "Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ'nin yapmış olduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyalarıyla devam eden süreçler için Beyoğlu Belediyesi olarak rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Beyoğlu Belediye Meclisinde çıkardığımız kararla, kararın alındığı tarihten itibaren ruhsata bağlanmış yapılarda vatandaşlarımız müktesep haklarını koruyarak, kendi evini, oradaki kat malikleri, hak sahipleri binalarını yenileyebilecekler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Haydar Ali Yıldız Kentsel dönüşüm

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