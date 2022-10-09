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  4. Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

09.10.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kulaksız Mahallesi'nde 18 Eylül'de sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Süleyman C, kızını okula götürdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda Süleyman C. yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman C. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızını okula götüren Süleyman C'ye arkadan yaklaşan bir kişinin ateş ettiği, olayın ardından baba ve kızının bir sokağa doğru koştuğu görülüyor.

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