YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu’nda otobüs durağına dalan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Beyoğlu’nda otobüs durağına dalan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

08.09.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’ndaki otobüs durağına aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ergün Erdal’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Beyoğlu’ndaki bir otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Erdal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergün Gürdal ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin aile yakınları da mahkeme salonundaydı.

“BAYILDIĞIMDAN DOLAYI NE ŞEKİLDE DURAĞA GİRMİŞİM HABERİM YOK ”

Mahkemede son savunmasını yapan sanık Ergün Gürdal, ”Ben bayıldığımdan dolayı durağa ne şekilde girmişim haberim yok. Polis memuru kaldırdı beni orada. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum ve gözetim altındayım. Kendilerini tanımam annem babam yaşında insanlar. Neden zarar vermek isteyeyim?” dedi.
Sanık uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmış
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise adli tıp raporunda sanık Gürdal’ın alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespiti yapıldığının, sanığın epilepsi hastalığı olduğunu söylemesinin tamamen suçundan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade etti.
Sanığın son sözleri: ”Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir”

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Ergün Erdal,” Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir. Maddi manevi elimden ne gelirse yapacağıma söz verebilirim” dedi.
13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ergün Gürdal’ı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.
İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu’nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal’ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gürdal’ın kan örneği üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin kanında esrar maddesinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya mesuliyet verdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyorJandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Malatya’da iki ayrı kaza: 3 yaralıMalatya’da iki ayrı kaza: 3 yaralı
Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildiDurdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Başak eczanesi
Basaksehir
Tohum eczanesi
Umraniye
Defne eczanesi
Gaziosmanpasa
Özge eczanesi
Eyup
50. yil eczanesi
Sultangazi
Sular eczanesi
Sariyer
Meryem eczanesi
Pendik
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.