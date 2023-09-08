Beyoğlu’nda otobüs durağına dalan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu’ndaki bir otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Erdal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergün Gürdal ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin aile yakınları da mahkeme salonundaydı.

“BAYILDIĞIMDAN DOLAYI NE ŞEKİLDE DURAĞA GİRMİŞİM HABERİM YOK ”

Mahkemede son savunmasını yapan sanık Ergün Gürdal, ”Ben bayıldığımdan dolayı durağa ne şekilde girmişim haberim yok. Polis memuru kaldırdı beni orada. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum ve gözetim altındayım. Kendilerini tanımam annem babam yaşında insanlar. Neden zarar vermek isteyeyim?” dedi.

Sanık uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmış

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise adli tıp raporunda sanık Gürdal’ın alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespiti yapıldığının, sanığın epilepsi hastalığı olduğunu söylemesinin tamamen suçundan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Sanığın son sözleri: ”Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir”

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Ergün Erdal,” Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir. Maddi manevi elimden ne gelirse yapacağıma söz verebilirim” dedi.

13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ergün Gürdal’ı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu’nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal’ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gürdal’ın kan örneği üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin kanında esrar maddesinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya mesuliyet verdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

