Beyoğlu'nda restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.



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