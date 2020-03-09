Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ailesine ait bakkalı işleten Halef Elğaz, çalıştığı sırada T.K isimli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateşle başından ve göğsünden yaralanan Elğaz, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte yakalanan zanlının, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

