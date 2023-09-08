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  4. Beyoğlu’nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu’nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

08.09.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda trafikte tartıştığı yayayı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de yolda iki arkadaşıyla yürüyen B.K. kendisinden yol isteyen S.Y. isimli motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanında bulunan tam otomatik tabancayla B.K’ye ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.

Yaralı B.K. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı

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