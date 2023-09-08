Beyoğlu’nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de yolda iki arkadaşıyla yürüyen B.K. kendisinden yol isteyen S.Y. isimli motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanında bulunan tam otomatik tabancayla B.K’ye ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.

Yaralı B.K. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

