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Beyoğlu’nda yılbaşı öncesi asayiş uygulaması

28.12.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçedeki birçok farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.

Yeni yıla sayılı günler kala polis ekipleri kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, Güven Timleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Timleri, Motosikletli Polis Timleri ve asayiş ekipleri görev aldı. Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan birçok noktada bekleyen ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurarak üst araması ve GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı. Kimlik kontrolleri esnasında bir kişinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Bu kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Beyoğlu genelinde gerçekleştirilen uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.

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