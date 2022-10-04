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  4. Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

04.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta frenlerinin tutmadığı iddia edilen içinde yolcu bulunmayan minibüs, yokuş aşağıya kayarak bir araca ve yayaya çarptı. Kazada, minibüs ile aracın arasında sıkışan kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Servis şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Beyoğlu yaralı yokuş

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