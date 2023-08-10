YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu’ndaki “7 Bela Taner” cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlıları Pendik’te yakalandı

Beyoğlu’ndaki “7 Bela Taner” cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlıları Pendik’te yakalandı

10.08.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda “7 Bela Taner” lakaplı adamın öldürüldüğü silahlı saldırıyı motosikletle gerçekleştiren 2 katil zanlısı, polis ekipleri tarafından Pendik’te yakalandı. Zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Beyoğlu’ndaki “7 Bela Taner” cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlıları Pendik’te yakalandı

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan “7 Bela Taner” lakaplı Tanır Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralı B.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etmişti.

SALDIRGANLARIN GELDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan Tanır Şanlı’nın hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor şahıslar ardından bulvara çıkıyor.

KATİL ZANLILARI PENDİK’TE YAKALANDI

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda katil zanlıları, dün Pendik’te polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BİRÇOK OLAYA KARIŞTIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tanır Şanlı’nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu’nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı’nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

İLAÇLI MEYVE SUYUYLA POLİSLERİ UYUTMUŞTU

Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar’da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Özkul eczanesi
Fatih
Emel eczanesi
Sultangazi
Huzur eczanesi
Sisli
Yildiz eczanesi
Besiktas
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Gülesçe eczanesi
Kadikoy
Nautilus eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.