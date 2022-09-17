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Beyoğlu'ndaki bir otelde çıkan yangın söndürüldü

17.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'ndaki bir otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki bir otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki 8 katlı bir otelin 7. katındaki mutfak bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın otel İtfaiye

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