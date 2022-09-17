Beyoğlu'ndaki bir otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki 8 katlı bir otelin 7. katındaki mutfak bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

