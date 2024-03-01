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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, seymenlerle birlikte Ankara havası oynadı

İHA İHA
01.03.2024 08:15
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı tanıtım etkinliklerinde sahne alan seymenlerle birlikte Ankara havası oynadı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinin tanıtım günleri, başkentte bir alışveriş merkezinde başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan tanıtım günleri, Beypazarı’nın yöresel lezzetlerini, kültürünü ve kendine has birçok değerini tanıtmayı amaçlıyor. Tanıtım günlerinin açılışı, Beypazarı Seymenleri’nin gösterisiyle başladı. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’da bu gösteride seymenlere eşlik etti. Gösterinin ardından Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve hocaları tarafından hazırlanan modern yöresel kıyafetler yapılan defilede ziyaretçilere sergilendi. Tanıtım günlerinde bulunan atölye stantları arasında ise gümüş ürünleri standı, halı kilim ürünleri standı, gastronomi standı, Beypazarı fotoğraf sergisi gibi birçok stant bulunuyor. Tanıtım günlerinin devamında ise ziyaretçileri interaktif uygulamalar da bekliyor.

“MİSAFİRPERVERLİĞİMİZ ÇOK FARKLI NOKTALARDA”

Tanıtım günleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Amacımız Beypazarı’nı tanıtmak, tanınmışlığını arttırmak, Ankara’nın en güzel noktalarından birinde güzel bir etkinlik yapmak, Beypazarı’nı Ankara’ya getirmekti öyle de oldu. Seymen gösterilerinden, yöresel ürünlerine, giyilen kıyafetlerinden üniversitemizin yapmış olduğu tasarımlara kadar güzel bir etkinlik oldu. Beypazarı Belediyesi bu işin desteği noktasında her zaman her türlü katkıda buluşmaya çalıştı. Bundan sonra da bulunmaya çalışacak. Ankara’da yaşayan İstanbul’da yaşayan birçok Türkiyeli hemşerilerimiz Beypazarı’nı merak ediyorlar ve geliyorlar. Bundan sonraki süreçte de her zaman bekliyoruz, bizim misafirperverliğimiz çok farklı noktalarda. Bunun vesilesiyle Beypazarı’mızın markasının değeri arttı” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un gençlerle Ankara Havası oynamasının hatırlatılması üzerine Kaplan, onları görüp kıskandığını ve kendisinin de seymenlere eşlik ederek aynı şekilde cevap vermiş olduğunu belirtti.

29 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında devam edecek olan Beypazarı Tanıtım Günleri, bu süre boyunca ilçenin değerlerini başkentte tanıtmayı hedefliyor.

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