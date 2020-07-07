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Beypazarı Belediyesinden vatandaşlara evde bakım hizmeti

ANKARA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstleniyor.Beypazarı Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstleniyor.
Beypazarı Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sosyal belediyecilik alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

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