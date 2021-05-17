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Beypazarı'nda iki ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

17.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı'nda iki ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin mücadelesi sonucu alevler diğer evlere yayılmadan yangın söndürüldü.

İki evde ağır hasara yol açan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

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