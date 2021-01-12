YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

12.01.2021 23:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gölün Üstünler Mahallesi kıyısında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde büyüdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgenin balçık olması nedeniyle iş makineleri ile alevlere güçlükle müdahale ederek 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Rüzgarın yönünü değiştirmesi ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Rüzgar ters esseydi arkadaki ormana da yazık olacaktı. Allaha şükür kontrol altına aldık. İnşallah bir daha bu gibi durumlarla karşılaşmayız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Saray Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Konya'da 4 noktada örtü ve bahçe yangını

Konya'da 4 noktada örtü ve bahçe yangını

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza

Jandarmadan kısıtlamada kumar operasyonu

Jandarmadan kısıtlamada kumar operasyonu

Konya’da Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Konya’da Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.