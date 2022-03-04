Beyşehir Gölü ve Anamas Dağı'ndaki kar havadan görüntülendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Anamas Dağı'nı beyaz örtüyle kapladı.

Beyşehir ilçesinde kar kalınlığı 24 santimetre ölçülürken, yüksek kesimler daha fazla kar yağışı aldı.

Kar yağışının ardından ilçe merkezi ile Anamas Dağı karla kaplandı.

Kar yağışı, geçen yıl kuraklık sıkıntısı yaşayan ve su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölü'ne ve gölü besleyen akarsulara da adeta can suyu oldu.

Kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

