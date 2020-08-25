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Beyşehir Gölü ve göletlere yavru balık takviyesi

KONYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü ile Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen su kaynaklarının balıklandırılmas projesi çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beyşehir Gölü ve ilçede bulunan göletlerin balık stoklarına takviye ve destek çalışmaları yapıldığını bildirdi.Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirilen çalışmayla Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün yanı sıra, ilçeye bağlı Damlapınar, Yenidoğan, Başgöze, Karadiken ve Üzümlü mahallelerinde bulunan göletlere balık takviyesi yaptıklarını aktardı.

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü ile Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen su kaynaklarının balıklandırılmas projesi çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beyşehir Gölü ve ilçede bulunan göletlerin balık stoklarına takviye ve destek çalışmaları yapıldığını bildirdi.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirilen çalışmayla Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün yanı sıra, ilçeye bağlı Damlapınar, Yenidoğan, Başgöze, Karadiken ve Üzümlü mahallelerinde bulunan göletlere balık takviyesi yaptıklarını aktardı. Kaya, "Bu kapsamda, göl ve göletlerimizi toplamda 150 bin yavru sazan balığı ile buluşturduk. Bu çalışmayla, ilçemizin tatlı sularında balık ekosistemini korumak, balıklarımızı çoğaltmak ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Benzer çalışmaları önümüzdeki yıllarda da yavru balık sayımızı artırarak devam ettireceğiz. Gölümüzde ve göletlerimizde balık sayımızın artması, balıklandırmadan ziyade insanlarımızın av yasaklarına uymaları, çevre koruma bilincinde hareket etmeleri ve çevreye sahip çıkmaları ile mümkündür. Gölümüzü ve göletlerimizi lütfen koruyalım" dedi.

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