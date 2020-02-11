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Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayanlara 420 bin lira ceza kesildi

KONYA HABERLERİ  | 11.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayanlara 420 bin lira ceza kesildi

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok yöntemiyle yasa dışı balık avlayan 5 kişiye 420 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Gölkaşı Mahallesi'nde yasa dışı elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarını alan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, bölgedeki yasa dışı avcıları takibe aldı.

Gece bölgede elektroşokla balık avı için kullanılan kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını tespit eden ekipler, göldeki Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlıklara doğru geniş bir alanın bu amaçla kullanıldığını belirledi.

Ekipler ada kıyısındaki sazlık alana ilerleyince zanlılar tekneyle kaçmaya başladı.

Takibin sonunda balıkçı teknesini durduran ekipler, T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A'yı yakaladı.

Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan kontrollerde de tüfekle vurulmuş 2 sakar meke ile elma baş patka ördek bulundu.

Yine aynı yerde göle atılmış av tüfekleri ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği tarafından 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira ceza uygulandı.

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