YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir Gölü'ndeki balıkçıların emek dolu mücadelesi

Beyşehir Gölü'ndeki balıkçıların emek dolu mücadelesi

KONYA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'deki balıkçılar, her türlü zorluğa rağmen çok sevdikleri mesleklerini yapmaktan memnun - Gölde 50 yıldır balıkçılık yapan Musa Yılmaz: - "Allah ne verdiyse onunla yetiniriz, durumumuzdan memnunuz. Bu mesleği 50 yıldır yapıyorum. Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz"

ABDULLAH COŞKUN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de çok sayıda balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Beyşehir Gölü'nde ekmek mücadelesi veren balıkçılar, şafak vakti tekneleriyle yola koyulup ağlarını göle bırakıyor.

Daha çok sazan ve levrek avlayan balıkçıların mesaisi akşam saatlerine kadar sürüyor. Av sonrası kıyıya gelen Beyşehirli balıkçıların bazıları avdan memnun olurken, bazıları eli boş dönmenin verdiği hüzünle evlerine gidiyor.

Bu yıl göle 1 milyon pullu (aynalı) sazan bırakılmasıyla gelecek sezon daha iyi bir av yapabilmeyi bekleyen balıkçılar, emeklerinin karşılığında da geçimlerini sağlıyor.

- "Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz"

Çocukluğundan bu yana gölde balıkçılık yapan 62 yaşındaki Musa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır gölde balık avladığını ve bir çok zorluğa rağmen mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Zor olmasına rağmen balıkçılığı sevdiğini söyleyen Yılmaz, "Levrek, sazan hangisinden denk gelirse, Allah'ın verdiği kadar balık tutarız. Akşamüstü ağlarımızı atarız, sabah namazından sonra da ağlarımızı yeniden toplarız. Allah ne verdiyse onunla yetiniriz, durumumuzdan memnunuz. Bu mesleği 50 yıldır yapıyorum. Eşimle ve çocuklarımla yaptığım zamanlar da oldu. Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

20 yıldır balıkçılıkla uğraşan İbrahim Erdoğan ise balıkçılığın sabah erken saatlerde başladığını ve gün boyu devam ettiğini belirterek, kolay olmamasına rağmen para kazandıkları için bu işi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Emek isteyen işini yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sezonumuz dokuz ay, yılın 3 ayında yasak var. O zamanda da teknelerimizin bakımıyla ağlarımızın tamiriyle uğraşırız. Sıcak soğuk demeden sabahın 5'inde 6'sında yola koyuluruz. Gün boyu gölde mesaimizi harcıyoruz. 7 kilometrelik ağlar seriyoruz. Zor oluyor ama işimiz bu. Yaşım 42, askerden geldikten sonra bu işe başladım, 20 yıldır yapıyorum. Geçimimi buradan sağladığım parayla sağlıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Konya Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:58
İkindi
16:40
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Bakır Eczanesi
Karatay
Kaşınhan Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Malazgirt Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı
DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor
DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.