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Beyşehir, okçulukta söz sahibi olmak istiyor

KONYA HABERLERİ  | 07.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinin ata sporu okçulukta yakın gelecekte söz sahibi olmak istediği belirtildi.Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Başkanı İbrahim Akış yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğun ilçede yürüttükleri çalışmalarla son dönemde sürekli geliştiğini ve yükselen bir ivme kazandığını söyledi.Okçuluğun yörede her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini aktaran Akış, ilçede kendi imkanlarıyla yaptıkları bu spor branşını sponsor destekleriyle yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Beyşehir, okçulukta söz sahibi olmak istiyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinin ata sporu okçulukta yakın gelecekte söz sahibi olmak istediği belirtildi.
Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Başkanı İbrahim Akış yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğun ilçede yürüttükleri çalışmalarla son dönemde sürekli geliştiğini ve yükselen bir ivme kazandığını söyledi.
Okçuluğun yörede her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini aktaran Akış, ilçede kendi imkanlarıyla yaptıkları bu spor branşını sponsor destekleriyle yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi. Amaçlarının ilçede yaşayan gençlere ve yeni nesle okçuluk sporunu sevdirmek ve okçulukta bölgeyi daha iyi noktalara getirebilmek olduğunu anlatan Akış, “Hedefimiz ata sporumuz olan okçuluğun Beyşehir’de geliştirilmesi ve daha çok sevdirilerek geniş kitlelere ulaştırılması. Beyşehir’i yakın gelecekte okçuluk sporunda söz sahibi bir ilçe konumuna getirmeyi çok arzu ediyoruz. Ata sporumuz olan okçuluğa sahip çıktıkları için ilçe belediye başkanımız Adil Bayındır’a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Yağcıoğlu’na kulüp olarak teşekkür ediyoruz” dedi.
Akış, kulüp olarak bir süre önce Kütahya’nın Simav ilçesindeki bin 450 metre rakıma sahip Gölcük Yaylası’nda düzenlenen okçular buluşması etkinliğine katıldıklarını da hatırlatırken, burada düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanında gelen 150 okçunun katıldığı yarışlarda Beyşehir’e ve Konya bölgesine 1 birincilik, 1 de üçüncülük derecesi kazandırdıklarını belirtti. Akış, hareketli puta kategorisinde kendisinin altın madalya, Esma Akış’ın ise üçüncülük derecesi elde ederek Konya’ya bir altın, bir de bronz madalya kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

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