YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

KONYA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi hakkında eğitim verildi.Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS) eğitimine ilçede faaliyet gösteren silah üreticileri ile av bayileri katıldı.Eğitim seminerinde, dünyaya ismini av tüfeği üretimiyle duyuran Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin de yer aldığı Beyşehir bölgesinin Türkiye’nin av tüfeği üretiminde yüzde 80’lik üretimini karşıladığı hatırlatıldı.Bu konumundan dolayı bu eğitim çalışmasının Beyşehir’de yapıldığı vurgulanarak, yörede silah imalatı yapan firmaların yasalara uyumlu olarak faaliyet göstermesinden dolayı yaşanılan memnuniyet ifade edildi.

Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi hakkında eğitim verildi.
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS) eğitimine ilçede faaliyet gösteren silah üreticileri ile av bayileri katıldı.
Eğitim seminerinde, dünyaya ismini av tüfeği üretimiyle duyuran Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin de yer aldığı Beyşehir bölgesinin Türkiye’nin av tüfeği üretiminde yüzde 80’lik üretimini karşıladığı hatırlatıldı.
Bu konumundan dolayı bu eğitim çalışmasının Beyşehir’de yapıldığı vurgulanarak, yörede silah imalatı yapan firmaların yasalara uyumlu olarak faaliyet göstermesinden dolayı yaşanılan memnuniyet ifade edildi. Görsel sunum ve uygulamalarla gerçekleştirilen eğitimde, yasalara uygun olarak yapılan faaliyetlere her türlü desteğin sağlandığı vurgulanırken, kanunsuz üretim yapan kişilere fırsat vermemek adına da sektör temsilcilerinin dikkatli ve duyarlı olmaları istendi. Eğitimde aktarılan husus ve kurallara uygun üretimin sektörün geleceği adına da önemli olduğunun altı çizildi.

Beyşehir’de silah üreticileri ile av bayilerine silah bilgi sistemi eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Konya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Esma Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Koç Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Konya'da sokağa çıkan 3 yaşlı baygınlık geçirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.