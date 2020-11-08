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Beyşehir’den yardım tırı dualarla İzmir’e yola çıktı

KONYA HABERLERİ  | 08.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İzmir’de yaşanan deprem sonrasında depremzedelere yardım eli uzatmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası sona erdi.Kampanyanın ardından toplanan yardım malzemeleri İzmir’deki depremzedelere ulaştırmak üzere nakledildiği yardım tırı düzenlenen törende yapılan dualar eşliğinde yola çıktı.

Beyşehir’den yardım tırı dualarla İzmir’e yola çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İzmir’de yaşanan deprem sonrasında depremzedelere yardım eli uzatmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası sona erdi.
Kampanyanın ardından toplanan yardım malzemeleri İzmir’deki depremzedelere ulaştırmak üzere nakledildiği yardım tırı düzenlenen törende yapılan dualar eşliğinde yola çıktı. AFAD Başkanlığı’nın Konya Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası Beyşehir’de, İlçe Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile anıt meydanında kurulan çadırlarla birlikte bir süre önce başlatılmıştı. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar gıda malzemelerinin yanı sıra battaniye bağışında bulunarak kampanyaya katılmıştı. Bazı vatandaşlar ise makbuz karşılığında depremzedeler için nakit para yardımında bulunmuştu. Yardım malzemelerinin nakledildiği tır, anıt meydanında düzenlenen uğurlama töreninin ardından dualarla İzmir’e gitmek üzere hareket etti. Yardım tırı, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yapılan duanın ardından yola çıktı.

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