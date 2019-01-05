Beyza Şekerci'den üçüncü aya özel paylaşım

Beyza Şekerci bebekleri Can’ı kucağına aldıktan üç ay sonra sosyal medya hesabından ailece çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve eşi Engin Hepileri’ye teşekkür ederken bu süre zarfında yaşadığı deneyimleri de takipçileriyle paylaştı. İşte Beyza Şekerci’nin o satırları: “Bugün 3. Aylık olduk biz! Zamanın nasıl geçtiğini hiç idrak edemediğin, her gün bir öncekinden farklı ama gittikçe güzelleşen, uykusuzluğun tadına vardığın ve her anı hiç geçmesin diye yaşadığın dopdolu bir üç ay. Şükürler olsun… Allah isteyen herkese nasip etsin dilerim. Söylemeden geçemeyeceğim gizli kahraman kendisi Engin Hepileri yeniden aşık oldum sana”





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