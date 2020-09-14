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'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci son haliyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

'Bez Bebek' dizisinde ‘Yağmur’ karakterine hayat veren Asena Keskinci, artık bir genç kız oldu. 18 yaşında olan Asena Keskinci son haliyle beğeni topladı.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci son haliyle dikkat çekti

2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci, 19 yaşına adım atmak için gün sayıyor.

Ekran Alıntısı

En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Ahlat Ağacı' filminde ‘Yasemin’ karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk öğrenimine devam eden Keskinci, kendisine Yıldız Kenter’in ilham verdiğini belirtiyor.

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Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Sosyal medyada oldukça aktif olan Asena Keskinci'nin, Instagram'da 117 bin takipçisi bulunuyor. Keskinci sık sık oyuncu Mine Tugay'a benzetiliyor.


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