Sevdiğim Sensin 23. bölüm 2. fragman! "Senarist abartma!"

Sezonun iddialı dizilerinden Sevdiğim Sensin 23. bölümüyle ekrana gelecek. 23. bölümden 2. tanıtım yayınlandı.

Dizinin yayınlanan tanıtımında; tehlikeyi atlatan Dicle’nin kurtulması Erkan ve Derya’yı karşı karşıya getiriyor. Erkan’ın, Dicle’nin kardeşleriyle yaşadığı mahalleyi kast ederek söylediği “Bu çöplükte durduğu için tehlikede değil benimle evli olduğu için tehlikede, öyle mi Derya?” sözleri gerilimi tırmandırıyor.

Pes etmeyen Erkan, Dicle’yi yalnız bırakmazken; Dicle’nin karnını tutması merak uyandırıyor. Diğer yandan Civan ve Nilüfer’in sürpriz bir şekilde evlendirme dairesine gelmeleri heyecan yaratıyor.

Tanıtımın finalinde ise kardeşinin, Erkan’la olmasını istemeyen Derya’nın “Bundan sonra hayatında ya Erkan olabilir ya da ben!” sözleri Dicle’yi zorlu bir seçimin eşiğine getiriyor.



Ancak Dicle'nin bu restine hemen sosyal medyada isyan edildi. Seyirci "Senarist abartma", "Ya kimse böyle demez kardeşine", "Üf Erkan Derya'ya ne yaptı ki niye bu öfke, nasıl bir mantıksızlık", "Derya karakterine senarist ne yüklüyor" yorumlarında bulundu.